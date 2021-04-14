باسم سمرة يحسم جدل هجومه على محمد رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حسم الفنان المصري باسم سمرة، الجدل بشأن هجومه على مواطنه الفنان محمد رمضان عقب عدة منشورات خرجت من حساب على “فيسبوك” يحمل اسمه، آخرها تهنئته لجمهوره بطريقة أثارت شكوكاً حول استهدافه محمد رمضان.

وحرص باسم سمرة على مشاركة جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على “انستغرام”، منشوراً تمنى فيه أن يكون شهراً مباركاً على الجميع، وأن يكون مشاركته في مسلسل “بنت السلطان” محط إعجاب الجمهور.

ونوه باسم إلى أن هناك بعض الشائعات التي تم نشرها في الساعات الأخيرة على لسانه، مؤكداً أن ما يتم الترويج له غير صحيح ولا يمت له بصلة، معقباً أنه لا يخطئ في حق أحد ويتمنى النجاح للجميع مختتماً: “ورمضان كريم عليكم”.

وكان قد تم تداول منشور عن باسم سمرة وهو يهنئ جمهوره بحلول شهر رمضان المبارك جاء فيه: “إن شاء الله تتبسطوا مع رمضان أحلى انبساط، ملحوظة شهر رمضان مش التعبان التاني”، ما اعتبره البعض خلال التعليقات أنه يهاجم محمد رمضان، وأنه يقصده بكلمة “التعبان التاني”.