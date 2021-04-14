إفلاس وتكرار.. رامز جلال يتعرض للهجوم بعد عرض أولى حلقات برنامجه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تلقى الفنان المصري رامز جلال انتقادات حادة بسبب برنامجه الجديد “رامز عقله طار”، الذي عرضت أولى حلقاته أمس الثلاثاء، وكان في ضيافته الفنان أحمد سعد.

ورأى الجمهور أن البرنامج هذا العام هو مجرد تكرار لأعمال سابقة، ولا يحمل أي جديد، كما أنه افتقد لعناصر التشويق، ووصف كثيرون المقلب بأنه غير واضح.

وعبر البعض عن عدم رضاهم، متساءلين عن رامز جلال وكأنه لم يظهر من الأساس، فيما رأى آخرون أن البرنامج نسخة مكررة من المواسم السابقة وتحديدا “رامز واكل الجو”، وأن جلال أفلس في إيجاد أفكار جديدة.

ويستضيف جلال في برنامجه مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: محمد هنيدي، سمية الخشاب، ويزو، أحمد مالك، دينا الشربيني، حمو بيكا، كندة علوش.

ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة بمدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية ثم يقعون في الفخ.