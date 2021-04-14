"المقامر الكبير".. أميتاب باتشان صوره في مصر بمشاركة لوسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زار الفنان الهندي الشهير، أميتاب باتشان، مصر في السبعينيات، وقام بتصوير فيلم "ذا جريت جامبلر- المقامر الكبير".

ووقت تصوير الفيلم لم يكن أميتاب باتشان نجما كبيرا حينها، فلم يحظ الفيلم بشهرة كبيرة في مصر، وبما لا يعلم كثيرين أن الراقصة المصرية لوسي سجلت ظهورها في الفيلم بأداء دور راقصة بمشهد رقص في شارع الهرم.









والمقامر الكبير هو فيلم جريمة تم إنتاجه عام 1979، من بطولة أميتاب باتشان، وزينات أمان، ومن إخراج شاكتي سامانتا، والسيناريو لشاكتي سامانتا.





ويستعد أميتاب باتشان، للمشاركة مع الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون، للعمل على النسخة الهندي من فيلم The Intern، التي يتم التخطيط للعمل عليها منذ فترة طويلة، وفقًا للتقرير الذي نشر على موقع "deadline".









وأوضح الموقع أن فيلم The Intern الأمريكي كان من بطولة النجم روبرت دي نيرو، و آن هاثواي، ومن المقرر أن يلعب "باتشان" دور روبرت دي نيرو، والذي كان من المقرر أن يلعبه ريشي كابور قبل وفاته فجأة في أبريل 2020، وتلعب "بادوكون" دور آن هاثاواي.



