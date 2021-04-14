شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسي تحقد على نيللى كريم فى الحلقة الأولى من "ضد الكسر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحداث مثيرة شهدتها الحلقة الأولى من مسلسل "ضد الكسر"، للنجمة نيللى كريم الذى يذاع على قناة cbc طوال أيام شهر رمضان، ويتضح أن "نادين" لقاء الخميسي تحقد على "سلمى"، نيللى كريم وتنتقد ذوقها الذي تصفه بـ"بلدي"، ودخلت فى مشادة كلامية مع زوجها بسبب إحراجه لها أمام صديقتها.



مشهد من المسلسل

وتتوالى مشاهد الحلقة الأولى حول لغز محاولة قتل بطلة العمل نيللى كريم، ومن حديث "كريم" محمد فراج مع صديقه "إياد"، لؤي عمران، أنهما يخونان زوجاتهما "سلمى"، نيللى كريم و"نادين" التي تقدمها لقاء الخميسي.

وتجسد نيللى كريم دور فتاة شعبية تعيش فى منطقة روض الفرج بشبرا، وأصبحت تملك كثيرًا من المال، ويحاول مصطفى درويش أن يبتزها بالأسرار التى يعلمها عنها لكى يتزوج شقيقتها، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.