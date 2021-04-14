شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس إعلان شريهان الجديد وعودتها للجمهور بعد غياب كبير.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت النجمة الكبير شيريهان الأنظار في أول ظهور لها مع الجمهور بعد غياب لسنوات طويلة، فى إعلان لإحدي الشركات، لتجذب أنظار محبيها وتعيد إلى الأذهان أدوارها الرمضانية الرائعة وخاصة الفوازير، والتى تعلق بها أجيال كثيرة.



شيريهان



شريهان

ونشر حساب لمحبي النجمة شيريهان عبر موقع "انستجرام"، فيديو وصور من كواليس تصوير الإعلان، والذي لاقي إعجاب كبير من الجمهور مؤكدين سعادتهم الكبيرة بعودة نجمتهم المفضلة إلى الشاشة مجددا بعد غياب عنهم.

وتفاعل مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مع ظهور النجمة شريهان، وتصدرت قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، حيث كتبت رجاء السعيد: "شريهان جميلة وجمالها استثنائى نورتى الدنيا كلها"، وأضافت رضوى: "أنا بحب شريهان أوى وفرحانة برجوعها".

وكانت النجمة شريهان، وجهت رسالة للشعب المصري وعبرت عن سعادتها لمشاركتها الجمهور خلال رمضان الحالي، وقالت على حسابها الشخصي بموقع "تويتر": "هو العمر فيه كام ثانية ودقيقة وساعة أو شهر وعام لأعيش بكم معكم وبينكم؟.. أنا بعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة انحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعاً ودون ترتيب ولا استثناء، لحظة انتظرتها كثيراً لرد جميل في رقبتي من سبتمبر 2002، مشاعري كلها متلخبطة لكن سعيدة".

وأضافت شريهان، خلال رسالتها لجمهورها: "كنت بكتب، بكتب وبكتب، رسائل كتير لا يعلمها غير ربي وأبعت لكم وأحلم بثانية احتضاني وانحناءة شكر لكم جميعاً، ولكن كلها كانت من طرف واحد. مكنتش عارفه ازاي اقدر اقولها لواحد واحد فيكم وبنفسي!! ولو عليا.. كنت عايزة ادخل بيت بيت وزقاق زقاق وشارع شارع وحارة حارة وكل حي ومدينة وقرية".