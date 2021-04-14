شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة آية عبد الله تطرح "جاء بهلاله" بمناسبة شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة الشابة آية عبد الله دعاء دينيا بمناسبة حلول شهر رمضان، يحمل اسم "جاء بهلاله"، من كلمات حسان الرفاعى وألحان كريم فتحى وتوزيع إسلام الحسن.

وطرحت مؤخرا المطربة الشابة آية عبد الله أغنية جديدة "أمى حبيبتى" بمناسبة احتفالات عيد الأم، والأغنية من كلمات محمد السماحى ونادر عزت وألحان محمد السماحى وتوزيع ديفيد جميعى، وتم تصويرها فيديو كليب من إخراج وليد السباعى.

كما طرحت آية عبد الله نجمة برنامج "صوت الحياة" أغنية جديدة، تحمل اسم "معاك لحد الصبحية" علي يوتيوب، والأغنية تم إذاعتها على راديو شعبى إف إم، من كلمات وألحان وتوزيع طه الحكيم.

آية عبد الله ممثلة ومطربة دخلت الفن فى الرابعة من عمرها عن طريق دار الأوبرا المصرية بفرقة المايسترو سليم سحاب، وأبدعت فى أغانى كوكب الشرق أم كلثوم، كما كانت أيضا بارعة مع فريق كنوز للموسيقى العربية للمطرب محمود درويش، وحققت آية عبد الله المركز الثالث، فى مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا لعام 2011.