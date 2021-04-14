شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يشكر تامر حسني على تتر"نسل الأغراب"..ورسالة للجمهور بعد الحلقة 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم أحمد السقا الشكر للنجم تامر حسني بعد غناء تتر مسلسل "نسل الأغراب"، الذي تصدر تريند مواقع التواصل الإجتماعي أمس بعد إذاعته، كما وعد السقا الجمهور بمزيد من الأحداث المشوقة بالمسلسل بعد نجاح الحلقة الأولي منه أمس.

ونشر السقا تتر المسلسل، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :"أحب اشكر اخويا النجم الكبير تامر حسنى على غناء تتر مسلسل نسل الاغراب و على غناء الاغانى بالمسلسل و احب اشكر الجمهور العظيم على اعجابكم بالحلقه الاولى و احب اقولكم ولسة ولسة ولسة".

وتصدر النجم تامر حسنى تريند تويتر واحتل المركز الأول، وذلك بعد غنائه تتر مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والأغنية من كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع موسيقى فهد، ليقتحم نجم الجيل عالم تترات المسلسلات الصعيدية.

وبدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "نسل الأغراب" على قناة on بخروج أحمد السقا من سيارة الشرطة ودخوله القسم، في وجود الرائد على الغريب رئيس مباحث قنا- دياب – ويدخل عساف الغريب – السقا - لمكتب الرائد للحصول على تأشيرة خروجه من السجن بعد قضاء فترة عقوبته ويقفا أمام بعضهما.

يُظهر عساف الغريب نية شر بعد خروجه من السجن ويؤكد للرائد على أن البلد كلها لن تكون بخير بعد خروجه من السجن، وبالفعل يحصل عساف على إفراج، ويبدأ الرائد على في حكى قصة عساف الغريب لزميله الضابط عبد الرحمن، ويكشف أن عساف هو ابن عمه وابن خالته في نفس الوقت، كما استعاد تاريخ عائلة الغريب أو كما يسمونهم الأغراب.

وتدور أحداث مسلسل "نسل الأغراب" في إطار الدراما الصعيدية والإثارة والتشويق، وتشهد قصة المسلسل الكثير من الأحداث المثيرة للغاية طوال الحلقات الثلاثين التي يقدمها المخرج محمد سامي من تأليفه أيضا من خلال عمل ينتمي إلى فئة الأعمال الصعيدية.