شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرياتهم فى رمضان..معركة فقهية فى طنطا بسبب المؤذنة هدى سلطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل كل منا ذكريات لا ينساها مرت به فى شهر رمضان، وخاصة فترة الطفولة وبدايات حياته، وكان لفنانى الزمن الجميل العديد من الذكريات فى شهر رمضان ظلوا طوال حياتهم يتذكرونها ولا ينسوها وتحدثوا عنها فى حواراتهم ولقاءاتهم القديمة.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1958 تحدث عدد من نجوم الزمن الجميل عن ذكريات ومواقف حدثت لهم فى شهررمضان وظلت عالقة فى ذاكرتهم دائماً يتذكرونها كلما جاء عليهم الشهر الكريم.

وكان من بين هؤلاء النجوم الفنانة الكبيرة هدى سلطان التى نشأت فى مدينة طنطا وبدأت تعرف الصيام فى طفولتها هناك، كما ارتبطت ذكرياتها بموقف لم تنساه طوال حياتها.

وقالت هدى سلطان عن ذكرياتها فى رمضان: " صمت وأنا فى سن الثامنة من عمرى حيث شجعتنى أمى على الصيام وبالفعل بدأ الصيام فى هذه السن وكنت أحب اللحظات التى أقضيها فى انتظار مدفع الإفطار "

وتابعت الفنانة الكبيرة :" لم أكتف بالصيام بل كنت حريصة على أن أؤدى فروض الصلاة طوال الشهر المبارك، ولا أدرى ما سر الرغبة التى انتابتنى فى أن يعرف الناس جميعاً أننى صائمة"

وأشارت هدى سلطان إلى أنها كانت ترغب فى الإعلان عن كونها صائمة بشتى الطرق.

وأوضحت قائلة :" راودتنى فكرة للإعلان عن صيامى بأن أقف فى شرفة بيتنا وأن أردد الآذان بصوت مرتفع مع مؤذن الجامع القريب، وأعجب أهل الحى بصوتى، ولكن شيخاً من جيراننا فى معهد طنطا الدينى ثار وغضب قائلاً أنه لا يجب أن يؤذن إلا رجل ولا يجوز لى أن أؤذن"

وثار الجدل فى المنطقة حول هذا الموضوع حتى أن الشيخ دعا إلى ندوة دينية مع أبناء الحى لمناقشة شرعية الآذان إذا أدته فتاة.

وأضافت هدى سلطان أن هذا الجدل تسبب فى أن يأمرها والدها بأن تكف عن الآذان حتى لا ينزعج جارهم الشيخ ويثور.