فيديو: نادين نجيم تُبكي بلقيس فتحي.. ما القصة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم تتمكن الفنانة بلقيس فتحي من منع نفسها من التأثر على الهواء وبكت بعد توجيه الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسالة صوتية لها.

وأشادت الفنانة اللبنانية في الرسالة التي وجهتها لبلقيس بقوتها وصبرها وقدرتها على تجاوز فترة صعبة من حياتها، وعبّرت عن دعمها الكبير لها بعد إصابتها بمرض الاكتئاب.

وردّت بلقيس باكية، قائلة إن نادين مرت بنفس الحالة وفي نفس الفترة والأمر كان صعباً عليها للغاية، لافتة إلى أنها تتشابه معها في العديد من الأشياء وترى نفسها فيها.

ودعت الفتيات إلى عدم المعاناة بصمت وكبت مشاعرهن، ومواجهة الحياة بقوة.



