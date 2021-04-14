شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد عن ذكرياته مع الراحل حسن حسنى: مقدرش أنسى أبويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد سعد فى ندوة ”الخليج 365” عن أجمل الحكايات مع الراحل حسن حسنى، إنه شخص لا ينسى وأنه سيهديه أغنية جديدة في الفترة المقبلة وسيحيى ذكراه بفيديو لم ينشر من قبل، وأن الراحل حسنى حسنى كان ينصحه دائما وحكى أحد المواقف معه في فيلم "بوحة" كان لقاء التصوير سيكون في "ساونا" ولم يكن أحد يعلم ماذا سيدور في هذا المشهد خاصة أنه مشهد فوتو مونتاج وظللنا نضحك ضحك هستيرى والمخرج رامى إمام يشير لنا بالمواصلة.

وأكد سعد أن الراحل حسنى حسنى نجم ليس له خليفة في المجال الفني، ونفى عن وجود خلافات بينهما من قبل ولا يصح وجود خلافات بين الأب وابنه.

وعلق محمد سعد أيضا على علاقته بالنجمة الكبيرة عبلة كامل بأنها فنانة تتقمص الشخصية بشكل كبير جدا ومن الشخصيات المهمة التي عمل معها، وكواليس تصوير الأفلام التي جمعتهما كانت مليئة بالضحك المستمر.

وكرمت مؤسسة ”الخليج 365” النجم محمد سعد، عن مشواره الفنى الحافل بالأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والذى كان فى استقباله.