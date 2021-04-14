ناهد السباعي بـ"العباءة" رفقة والدتها في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة تجمعها بوالدتها ناهد فريد شوقي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ناهد في الصورة مرتدية "عباءة"، من داخل منزلها، علقت : "ربنا ما يقطعلنا عادة، كل سنة وأنتم طيبين".

وشاركت ناهد السباعي في رمضان الماضي بمسلسل "النهاية"، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ومن إخراج ياسر سامي.

كما شاركت "السباعي" في مسلسل "في بيتنا ربوت"، كضيفة شرف، العمل بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، هشام جمال، ليلى أحمد زاهر، دلال عبد العزيز، من إخراج وليد الحلفاوي