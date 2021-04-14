دعوى كورية جنوبية ضد اليابان في المحكمة الدولية.. لماذا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس وزراء كوريا الجنوبية، تشونغ سي كيون، اعتزامه رفع دعوى أمام المحكمة الدولية لقانون البحار ضد قرار اليابان التخلص من المياه المشعة في "فوكوشيما".

واستدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في وقت سابق، السفير الياباني كويتشي أيبوشي، احتجاجا على قرار تصريف المياه الملوثة بالإشعاع من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية في البحر.



وأعلنت اليابان أنها ستبدأ في الإطلاق التدريجي لأكثر من 1.2 مليون طن من المياه المشعة المخزنة في صهاريج التخزين بمحطة فوكوشيما للطاقة النووية في غضون عامين.

وقال النائب الثاني لوزير الخارجية الكورية، تشوي جونغ-مون، إن طوكيو لم تشارك معلومات كافية حول التصريف المخطط له، مثل التفاصيل المتعلقة بكمية المياه المخزنة التي سيتم تصريفها في المحيط على مدار عدد السنوات، معربا عن آسفه لأن قرار اليابان جاء دون مشاورات كافية مع كوريا الجنوبية.



وقال السفير الياباني إن بلاده على دراية بمخاوف شعب كوريا الجنوبية، لكنه أصر على أن إطلاق المياه الملوثة في البحر لن يضر بالدول المجاورة لها.

وشدد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، على أن القرار لا يمكن تأجيله أكثر، والتخلص من المياه الملوثة أمر لا مفر منه، وتراكمت المياه المشعة في محطة فوكوشيما بسبب انهيارها الذي حدث عام 2011 في أعقاب الزلزال الهائل والتسونامي.