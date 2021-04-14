شكرا لقرائتكم خبر عن بالمواعيد.. تعرف على جدول حفلات نجوم الطرب بالأوبرا فى رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت دار الأوبرا المصرية، عدة حفلات تقيمها على المسرح المكشوف ومسرح النافورة خلال ليالى شهر رمضان 2021، حيث من المقرر أن يحيى هذه الحفلات عدد من نجوم الطرب والأغنية فى مصر والعالم العربى.

وأعلنت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، جدول حفلات يتضمن 27 عرضاً يبدأ جميعها فى التاسعة والنصف مساء، يتضمن أمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات صبغة روحانية ودينية تسمو بالمشاعر والوجدان، بالإضافة إلى فرق فنية شابة متفردة مع ليالى لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية منها 10 حفلات على مسرح النافورة الذى يشهد لأول مرة إحياء أمسيات الأوبرا خلال الشهر المعظم.

فى يوم الخميس 22 أبريل، تقدم العازفة المصرية نسمة عبد العزيز وفرقتها حفلا موسيقيا على مسرح النافورة فى تمام الساعة 9.30 مساء.

وفى يوم الجمعة 22 أبريل، تحيى المطربة دينا الوديدى حفلا فى تمام الساعة 9.30 مساء بمسرح النافورة.

وفى يوم الأحد 25 أبريل، يحيى النجم الكبير محمد منير سهرة رمضانية على مسرح النافورة الساعة 9.30 مساء.

وفى يوم الخميس 29 أبريل، تحيى فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى، حفلا للإنشاد والابتهال الدينى على مسرح النافورة فى تمام الساعة 9.30 مساء.

وفى يوم الجمعة 30 أبريل، تحيى المطربة نوران أبو طالب وفرقتها حفلا فى تمام الساعة 9.30 مساء على مسرح النافورة.

وفى يوم السبت 1 مايو يحيى عميد الإنشاد الدينى الشيخ ياسين التهامى، حفلا للإنشاد الدينى على مسرح النافورة، الساعة 9.30 مساء.

وفى يوم الأحد 2 مايو يحيى النجم مدحت صالح سهرة غنائية فى تمام الساعة 9.30 مساء على مسرح النافورة.

وفى يوم الثلاثاء 4 مايو تحيى المطربة التونسية غالية بن على، حفلا غنائيا على مسرح النافورة فى تمام الساعة 9.30 مساء.