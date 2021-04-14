أبطال أوروبا.. سان جيرمان يجرد بايرن ميونيخ من لقبه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أبريل 2021 07:09 صباحاً - منذ 20 دقيقة

تمكن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من إقصاء بايرن ميونيخ للماني حامل اللقب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته أمامه بهدف دون رد مساء اليوم الثلاثاء بهدف لاعبه السابق اريك ماكسيم تشوبو موتينغ، ليبلغ المربع الذهبي للمسابقة الأوروبية العريقة لأفضلية فوزه 3-2 ذهاباً.

ولم يستطع حامل لقب دوري أبطال أوروبا تعويض خسارته في الذهاب، حيث اكتفى بهدف وحيد، ليعبر الفريق الباريسي للمربع الذهبي بفضل قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الديار بعد نهاية المباراتين بمجموع (3-3).

البايرن تقدم بهدف عن طريق المهاجم الكاميروني تشوبو موتينج قبل نهاية الشوط الأول بـ5 دقائق، حيث نجح اللاعب في هز شباك فريقه السابق للمرة الثانية بعدما سجل هدفا في مباراة الذهاب بملعب أليانز أرينا.

الغريب أن المهاجم الكاميروني سجل هدفين في سان جيرمان أكثر مما أحرزه مع الفريق الباريسي طوال مشواره معه في دوري أبطال أوروبا، إذ اكتفى بهدف وحيد خلال 10 مباريات.

وأصبح سان جيرمان أول من يُقصي بايرن ميونخ خارج البطولة في عهد المدرب الألماني هانز فليك.