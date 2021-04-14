شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام: مبسوط إن المشهد اللى عملته فى الاختيار يظهر فى الجزء الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم محمد إمام عن سعادته بظهور المشهد الذى قام بتصويره فى مسلسل الاختيار الجزء الأول، الذى عرض خلال موسم رمضان الماضى، فى الحلقة الأولى من الجزء الثانى للمسلسل، الذى يعرض هذا الموسم للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى.



محمد إمام فى الاختيار 1

ونشر إمام صورته من مسلسل الاختيار، عبر حسابه على إنستجرام، صحبه بتعليق: "مبسوط إن المشهد اللى عملته فى مسلسل الاختيار 1، بعد ما قلب الدنيا وقتها، يتعرض جزء منه فى أول حلقة من الاختيار 2، عقبال ما يطلع فى الجزء التالت إن شاء الله".





ويشارك النجم محمد إمام فى موسم دراما رمضان الحالى، حيث شهدت الحلقة الأولى من المسلسل الذى يعرض يوميا على قناة الحياة فى العاشرة والربع مساءً، مطاردة شرسة ومثيرة فى أولى المشاهد بين "كرم"، الذى يجسده الفنان محمد إمام، وبعض الرجال الذين كانوا يطلقون عليه النار فى البداية حتى جاءهم أمر بتوقف إطلاق النار عليه من كبيرهم درويش الهوارى، الذى يجسده الفنان حمدى هيكل، لأنه يريده حيا.

وبالفعل أوقفوا إطلاق النار عليه وبدأوا يركضون وراءه بكل قوة وحين أوشكوا على الإمساك به بدأ مشهد أكشن، حيث ضربهم محمد إمام بقوة واستطاع أن يفلت منهم بالرغم من كثرة عددهم حتى وجد أمامه موتوسيكل فركبه على الفور وحاولوا اللحاق به بسيارتهم ولكن بلا جدوى، حيث استطاع فى مشهد مثير أن يقفز بالموتوسيكل قفزات عالية ويعبر أماكن صعبة حتى تمكن من الهرب وإلى هذه اللحظة لم نعرف سبب تلك المطاردة.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، أحمد حلاوة، حجاج عبد العظيم، أحمد حلاوة، أحمد عبد الله محمود، مؤمن نور، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.