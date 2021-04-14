محمد الفلاح - 12 نجما مصريا في إعلان واحد

الأربعاء 14 أبريل 2021

تنتعش سوق الإعلانات خلال شهر رمضان المبارك، الذي ترتفع فيه نسبة مشاهدة الأعمال الدرامية على القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي.



وجذب إعلان لمجمع سكني أنظار الجمهور في أول أيام شهر رمضان، إذ شارك فيه 12 من نجوم الفن والرياضة في مصر.

وتضم قائمة الفنانين المشاركين: كريم عبدالعزيز، يسرا، نيللي كريم، تارا عماد، دينا الشربيني، شيرين رضا، هدى المفتي، سلمى أبو ضيف.

ومن نجوم كرة القدم والإعلام الرياضي شارك في الإعلان: حازم إمام، أحمد حسام ميدو، سيف زاهر، محمد زيدان.

وعادة ما يشهد شهر رمضان منافسة قوية بين الشركات، التي تحرص على التعاقد مع نجوم يحظون بشعبية كبيرة.