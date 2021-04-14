فن ومشاهير

شام الذهبى بإطلالة مميزة مع والدتها أصالة فى أول ظهور منذ خطوبتها.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن شام الذهبى بإطلالة مميزة مع والدتها أصالة فى أول ظهور منذ خطوبتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شام الذهبى، ابنة النجمة السورية أصالة نصرى، عن صور جمعتها مع والدتها وخطيبها أحمد هلال، فى أول ظهور لهم منذ خطوبتهما، يوم الجمعة الماضى، والاحتفال بحلول شهر رمضان الكريم، حيث نشرت عدة صورة عبر حسابها على إنستجرام صحبتها بتعليق: "رمضان كريم".

شام ووالدتها أصالة

شام ووالدتها أصالة

واحتفلت شام الذهبى بخطوبتها على "أحمد هلال"، وسط أجواء عائلية، وقبل حفل الخطوبة الذى أقيم فى أجواء نيلية، ظهر "أحمد" جاثيا على ركبته يقدم خاتم الخطوبة لـ"شام الذهبى"، وبعد الحفل الذى أقيم فى المنزل وحضره عدد من الأهل والأصدقاء نشرت "شام" صورة لها مع خطيبها بعد ارتدائهما دبلة الخطوبة وعلقت عليها: "الله يحفظ كل القلوب المحبة" وتصدر الحفل اهتمامات منصات التواصل الاجتماعى.

أصالة وابنتها شام
أصالة وابنتها شام

أما أصالة نصرى فغنت فى الحفل أغنية "نسم علينا الهواء" للمطربة اللبنانية الكبيرة فيروز وطالبت جمهورها بالدعاء لـ"أحمد وشام" بأن "يعيشا حياة طيبة نقية خالية من كل أنواع الألم"، وتمنت الفرح والسعادة وتحقيق أحلام الفتيات والشباب.

shamalzahabi_1723611776153935198570148365887360184934055n
 

 

shamalzahabi_1735300288827898756312741849535902513425325n
 

 

Capture
 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا