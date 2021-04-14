شكرا لقرائتكم خبر عن شام الذهبى بإطلالة مميزة مع والدتها أصالة فى أول ظهور منذ خطوبتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شام الذهبى، ابنة النجمة السورية أصالة نصرى، عن صور جمعتها مع والدتها وخطيبها أحمد هلال، فى أول ظهور لهم منذ خطوبتهما، يوم الجمعة الماضى، والاحتفال بحلول شهر رمضان الكريم، حيث نشرت عدة صورة عبر حسابها على إنستجرام صحبتها بتعليق: "رمضان كريم".

شام ووالدتها أصالة

واحتفلت شام الذهبى بخطوبتها على "أحمد هلال"، وسط أجواء عائلية، وقبل حفل الخطوبة الذى أقيم فى أجواء نيلية، ظهر "أحمد" جاثيا على ركبته يقدم خاتم الخطوبة لـ"شام الذهبى"، وبعد الحفل الذى أقيم فى المنزل وحضره عدد من الأهل والأصدقاء نشرت "شام" صورة لها مع خطيبها بعد ارتدائهما دبلة الخطوبة وعلقت عليها: "الله يحفظ كل القلوب المحبة" وتصدر الحفل اهتمامات منصات التواصل الاجتماعى.



أصالة وابنتها شام

أما أصالة نصرى فغنت فى الحفل أغنية "نسم علينا الهواء" للمطربة اللبنانية الكبيرة فيروز وطالبت جمهورها بالدعاء لـ"أحمد وشام" بأن "يعيشا حياة طيبة نقية خالية من كل أنواع الألم"، وتمنت الفرح والسعادة وتحقيق أحلام الفتيات والشباب.











