شكرا لقرائتكم خبر عن ريان جوسلينج يبدأ تحضيراته لـ فيلم The Actor والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الممثل ريان جوسلينج، العمل على فيلم The Actor، الذى يخرجه أنوماليسا ديوك جونسون، وسيلعب جوسلينج المرشح لجائزة الأوسكار دور الممثل بول كول الذي تقطعت به السبل في أوهايو في خمسينيات القرن الماضى، بعد الهجوم الوحشي الذى حدث له، وبسببه عانى من فقدان الذاكرة، وكافح ليجد طريقه للعودة إلى حياته في نيويورك واستعادة ما فقده.

يعتمد الفيلم الجديد The Actor على رواية Noir الأكثر مبيعًا التي كتبها دونالد إي ويستليك، وقام المخرج أنوماليسا ديوك جونسون بـ كتابة السيناريو إلى جانب ستيفن كوني، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

يقوم جوسلينج، نجم La La Land وFirst Man، بإنتاج هذا الفيلم إلى جانب كين كاو من شركة Waypoint Entertainment.

كما انضمت الممثلة الكوبية إلى بطولة فيلم The Gray Man مع النجمين ريان جوسلينج والكريس ايفانز، وفقًا لما أعلنه موقع Deadline خلال تقرير مؤخرًا، حين أكد أن العمل من المفترض أن يتكلف ميزانية ضخمة للغاية، خاصة أنه ينتمى لنوعية أفلام الإثارة والأكشن.

وتدور قصته حول قاتل مستقل وعميل سابق في وكالة المخابرات المركزية الذى يلعب دوره جوسلينج أثناء مطاردته في جميع أنحاء العالم من قبل كريس إيفانز، فيما لم يشير التقرير إلى الشخصية التى تلعبها دى ارماس.

ويعد هذا الفيلم بمثابة التعاون الثانى بين كلاً من كريس ايفانز وانا دى ارماس بعدما نجحا إلى حد كبير من خلال فيلم Knives Out حينما شاركا مع نجم جيمس بوند دانيال كريج، وحقق العمل إيرادات كبيرة.