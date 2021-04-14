شكرا لقرائتكم خبر عن صوفيا فيرجارا بإطلالة ربيعية بكواليس النسخة الـ16 من America's Got Talent والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الممثلة صوفيا فيرجارا على التألق بأزياء مناسبة لفصل الربيع رصدتها أعين المصورين خلال صور جديدة من كواليس برنامج " America's Got Talent" التي تشارك فيه منذ بداية نسخته وتحقيقه نجاح كبير على مدارمواسم شاركت فيها كعضو لجنة تحكيم بصحبة هيدى كلوم، وذلك باستعداداتهم ضمن النسخة الـ 16 من البرنامج.



صوفيا فيرجارا فى صور جديدة

موقع الديلى ميل سلط الضوء على إطلالة النجمة الشهيرة من خلال عدة صور لها وأكد أن فستانها ينتمى لبراند شهير بعالم الأزياء هو Reformation حيث يرتدى منه عدداً من أهم النجمات والمشاهير.

ويأتى ظهور صوفيا فيرجارا للمرة الثانية بعدما تميزت بإطلالة جذابة قبل أسبوع أثناء تحضيراتها للبرنامج أيضاً، حيث ظهرت وقتها بصحبة هيدى كلوم.



صوفيا فيرجارا

وكانت النجمة العالمية صوفيا فيرجارا قد خطفت الأنظار فى آخر ظهور لها منتصف الشهر الماضى خلال تجولها في ويست هوليود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث أكد تقرير الديلى ميل وقتها أنها تحاول من خلال هذا التسوق تحسين مزاجها.

وتألقت صوفيا فيرجارا المرشحة أربع مرات لجائزة جولدن جلوب في إطلالة أنيقة آنذاك حيث كانت ترتدي بليزر أصفر وأسفله قميص أبيض إلى جانب بنطلون جينز باهت اللون يصل إلى الكاحل خلال نزهتها من أجل حصولها على بعض العلاجات بالتجزئة في ويست هوليود، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.