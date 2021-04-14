شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 1.. القبض على أحمد عز وهند صبرى توافق على العمل مع الصهاينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت أحداث مسلسل هجمة مرتدة إلى ذروتها خلال الحلقة الأولى التى تعرض على شاشة dmc، وذلك بعدما تم القبض على أحمد عز الذى يلعب شخصية سيف العربى بأحداث المسلسل، من قبل القوات الأمريكية في العراق على خلفية تواجده في فرح بالعراق يتواجد فيه إرهابيون.



أحمد عز

وهو الأمر الذى أظهر أحمد عز وهو يفلت من أسئلة الضابط، مؤكداً أنه مجرد عامل في البوفيه، وبالتالي لا يعلم أي شيء عما يسأله عنه الضابط، خاصة بعدما وجه له الأخير بأنه على علاقة بشخص من تنظيم القاعدة، وبالتالى سيستمر فى السجن حتى يتكلم.



أحمد عز أثناء استجوابه

وتظهر مانويلا صديقته وتطلب من أحد الأشخاص المساعدة في خروج سيف من السجن، نظراً لثقتها بأنه لا يعلم شيئا عما حدث في الفرح، وفى نفس السياق تظهر هند صبرى للمرة الأولى ضمن الأحداث أثناء عملها في منظمة غير حكومية بشرق أوروبا، حيث يُطلب منهم العمل مع الصهاينة تحت شعار أن المؤسسة تعمل في نطاق حوار الأديان.



هجمة مرتدة

وهو ما جعل هند صبرى توافق على الفور ولا تتردد عكس صديقها الذى رفض على الفور، مؤكداً أنه يعلم الفارق ما بين الصهاينة واليهود، وبالتالي فإنه لن يضع يده مع أناس يجمعون التبرعات لقتل أهله.

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.