شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأولى من هجمة مرتدة.. أحمد عز فى فرح بالعراق يقتحمه الجيش الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إثارة كبيرة شهدتها الحلقة الأولى من مسلسل هجمة مرتدة الذى يعرض على شاشة DMC، وشهدت الظهور الأول لبطل المسلسل أحمد عز من داخل فرح فى العراق، تم تحوله فى لحظات إلى مشهد أشبه بحرب بعدما اقتحمته القوات الأمريكية بداعى وجود قوات إرهابية تختبىء فيه ليتبادل إطلاق النار ويسقط الكثير من القتلى تحت أنظار أحمد عز.

وذلك بعدما بدأت أحداث المسلسل من شرق أوروبا وتحديداً بعدما تم القبض على أحد العملاء الذين يتعاونوا مع جهاز المخابرات المصرية، وذلك عقب مطاردة اتسمت بطابع الأكشن تحت أنظار الضابط المصرى الذى يجسد شخصيته الممثل نور محمود.



صورة من الحلقة الأولى لمسلسل هجمة مرتدة صورة من الحلقة الأولى لمسلسل هجمة مرتدة

وبعد ذلك تنتقل الأحداث إلى القاهرة وتحديداً من داخل مبنى المخابرات المصرية، حيث دار حوار ما بين الضابط الذى يلعب شخصيته هشام سليم وأحد الدبلوماسيين الذين يعملون لصالح إحدى الدول، وبدأ الحوار بتساؤل من قبل الأخير حول السبب في طلب تغيير السلطات المصرية لأكثر من فرد دبلوماسي يعمل لصالح تلك البلد في آخر ستة أشهر، قائلاً له بالنص: "انتوا عايزين تغيروا طقم السفارة بالكامل"، ليرد عليه هشام سليم بأن طلب ترحيلهم أتى بعدما وجدوا أنهم يرتبطون بعلاقات مع أكثر من جاسوس ثم أعطاه صندوقا به ما يثبت ذلك طالباً منه ضرورة الأخذ فى الاعتبار أن هذا الأمر يضره وبالتالى عليه أن يطلب من دولته مراعاة ذلك.



الحلقة الأولى من مسلسل هجمة مرتدة

بعد ذلك تطورت الأحداث بسرعة، حيث وصلت إلى "أخبار مش كويسة" على حد قول الشخصية التي تلعبها ندى موسى ضمن الأحداث، أثناء حوارها مع هشام سليم، وهى الأخبار التى أتتهم من رامى في أوروبا حيث أعلمهم بما حصل لديفيد، وهو ما دفع سليم لإخبارها برغبته في معرفة كل أسماء العملاء الذين يعملون على ملف الإرهاب هناك في العراق، بالإضافة إلى العملاء تحت التدريب ولم يتخذوا بشأنهم قرارا بعد.

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.