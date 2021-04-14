شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 1 .. أكشن وإثارة من أوروبا لـ القاهرة والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل هجمة مرتدة بإثارة كبيرة، حيث دارت أحداثها في شرق أوروبا وتحديداً من عام 2007 بعدما تم القبض على أحد العملاء الذين يتعاونون مع جهاز المخابرات المصرية، وذلك عقب مطاردة اتسمت بطابع الأكشن تحت أنظار الضابط المصرى الذى يجسد شخصيته الممثل نور محمود.



المخابرات المصرية فى صورة من هجمة مرتدة

وبعد ذلك تنتقل الأحداث إلى القاهرة وتحديداً من داخل مبنى المخابرات المصرية، حيث دار حوار ما بين الضابط الذى يلعب شخصيته هشام سليم وأحد الدبلوماسيين الذين يعملون لصالح إحدى الدول، وبدأ الحوار بتساؤل من قبل الأخير حول السبب في طلب تغيير السلطات المصرية لأكثر من فرد دبلوماسي يعمل لصالح تلك البلد في آخر ستة أشهر، قائلاً له بالنص: "انتوا عايزين تغيروا طقم السفارة بالكامل"، ليرد عليه هشام سليم بأن طلب ترحيلهم أتى بعدما وجدوا أنهم يرتبطون بعلاقات مع أكثر من جاسوس ثم أعطاه صندوقا به ما يثبت ذلك طالباً منه ضرورة الأخذ فى الاعتبار أن هذا الأمر يضره وبالتالى عليه أن يطلب من دولته مراعاة ذلك.



صور من الحلقة الأولى من هجمة مرتدة

بعد ذلك تطورت الأحداث بسرعة، حيث وصلت إلى "أخبار مش كويسة" على حد قول الشخصية التي تلعبها ندى موسى ضمن الأحداث، أثناء حوارها مع هشام سليم، وهى الأخبار التى أتتهم من رامى في أوروبا حيث أعلمهم بما حصل لديفيد، وهو ما دفع سليم لإخبارها برغبته في معرفة كل أسماء العملاء الذين يعملون على ملف الإرهاب هناك في العراق، بالإضافة إلى العملاء تحت التدريب ولم يتخذوا بشأنهم قرارا بعد.



مسلسل هجمة مرتدة

بعد ذلك تتجه الأحداث إلى العراق ويظهر أحمد عز فى العراق، وتحديداً داخل فرح، قبل أن يتحول الأمر إلى معركة شرسة بعد هجوم من قبل الجيش الأمريكي وسط ذهول من عز الذى حاول إنقاذ من حوله إلا أنه فشل فى ذلك.

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.