شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضل راجل الحلقة 1 ..ابنة ياسر جلال تدخل فى غيبوبة و"نور" تشرف على علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال ببحثه عن ابنته "شهد" حتى تأتيه مكالمة هاتفية من زوجته التى أبلغته بأن ابنته أصيبت فى حادث ونقلت للمستشفى، ويهرع ياسر جلال للمستشفى ليلحق بابنته ليجدها فى حالة خطرة.

مسلسل ضل راجل الحلقة 1

تتسارع الأحداث وتظهر نور اللبنانية فى المستشفى إذ تعمل طبيبة والتى تشرف على علاج ابنته، يسألها عن حالة ابنته فترد عليه: "قل يارب".

ويبدأ رجال الشرطة التحقيق فى الواقعة مع الشهود، وتخبر الطبيبة نور اللبنانية، أن آثار الكدمات تدل على وجود شبهة جنائية خاصة أنها كدمات جر وسحب، وتسمح له الدخول لرؤيتها فيجدها فى غيبوبة فى مشهد مؤثر.

مسلسل ضل راجل الحلقة 1

وتنهار نرمين الفقى بعد سماع نبأ ابنتها، وترتفع درجة حرارتها وتحاول أمها وابنتها إفاقتها. ويعرف زملاء ياسر جلال وجيرانه بأمر ابنته ويذهبون للمستشفى لدعمه ومساندته.

تتوصل الطبيبة إلى أسرار الحادث، وتسأل ياسر جلال أين كانت ابنتك قبل الحادث، كما تخبره أن سبب الحادث هو محاولة إجهاض بالعنف مما عرضها لنزيف داخلى، فيصدم ياسر جلال، فمن يقف وراء الجريمة؟.

كانت قناة الحياة قد أعلنت مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، على شاشتها، وذلك فى تمام الساعة 11:30 مساء يوميا، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، ثم الإعادة الثانية 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:45 مساء.

يذكر أن مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، كل من: اللبنانية نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.