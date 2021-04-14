شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النمر الحلقة 1 .. رسالة من مجهول تقلب أحداث العمل رأسا على عقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل النمر، للنجم محمد إمام، والذى تذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة العاشره والربع مساء عن علاقة حب تجمع ملك التى تجسده هنا الزاهد وهى ابنة الشيمى "محمد رياض" من كبار تجار الذهب، وحسن الحلق الذى يجسده الفنان خالد أنور وهو ابن عنتر الحلق والذى يجسده بيومى فؤاد من كبار تجار الذهب أيضا، وكان موعد زفافهما اليوم وتم تجهيزه على أعلى مستوى، حيث كان يتصارع الوالدان من منهم سيقدم الأغلى والأثمن فى ليلة العرس.



هنا الزاهد

وبدأت تجهيزات العرس فى أحد الفنادق بحضور صديقة العروسة التى تجسدها ولاء الشريف ووالده العريس التى تجسدها حنان سليمان، وكذلك زوجة أبيه التى تجسدها إيناس كمال، وكانت ملك العروسة تجهز نفسها فى حجرتها وكذلك العريس وإذ بملك "هنا الزاهد" تتفاجأ برسالة تصلها على تليفونها بأن خطيبها يخونها مع صديقتها فى حجرته بالفندق، فيجن جنونها وتترك كل شيء وتذهب على الفور لحجرته لتجد صديقتها "ولاء الشريف" فى حجرته بالفعل فتتركهما على الفور وتنصرف مسرعة من الفندق.



خالد انور

تركب سيارتها وهى منهارة ويحاول حسن "خالد أنور" الاتصال بها كثيرا ولكن دون جدوى، وفجأة وأثناء قيادتها مسرعة تتفاجأ بكرم "محمد إمام" أمامها وتصدمه بسيارتها ليقع مغشيا عليه، ويحمله المارة إلى سيارتها وتذهب به إلى المستشفى وهى فى حالة ذعر وخوف وبمجرد دخولها المستشفى يغشى عليها هى أيضا، ويأتى والدها "محمد رياض" مسرعا إلى المستشفى.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.