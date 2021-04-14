شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى يتصدر تريند تويتر بعد عرض الحلقة الأولى.. ومغردون: هيكسر الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى مسلسل موسى، للنجم محمد رمضان مع عرض الحلقة الأولى من المسلسل فى سباق دراما رمضان، ردود فعل إيجابية، والمزيد من التشويق والإثارة التى تجذب المتابعين لمتابعة أحداث المسلسل، وانتشرت صور محمد رمضان خلال المسلسل وهو يحمل التماسيح، حيث يقوم بدور شاب يعمل فى مجال صيد التماسيح ثم يتوجه للعمل في الحدادة.

وتصدر هاشتاج "موسى" ترند "تويتر" في مصر بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل، وصحبها صور محمد رمضان وهو يحمل التماسيح، وعبر مغرد عن إعجابه بأعمال رمضان قائلا: "موسى الحلقة الأولى جمدان محمد رمضان هيكسر الدنيا بالمسلسل ده"، ومغرد ثان: "كالعادة جارى اكتساح الجميع نمبر وان فى ملحمة موسى".



تعليقات الهاشتاج



هاشتاج موسى

وأضاف مغرد ثالث: "موسى فى حتة تانية خالص والله نمبر 1 مش من فراغ والله"، ومغرد رابع: "الصراحة محمد رمضان نمبر 1.. مسلسل موسى خرافى بيكسر الدنيا.. أهنيك يا أسطورة يا نمبر 1 برافو"، وتعليق أخير: "نمبر 1 محمد رمضان دائماً في صدارة الشاشة العربية موسى".



ترند موسى



تعليقات على المسلسل

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل محمد رمضان "موسى" أحداثا مثيرة، حيث كشفت المشاهد الأولى عن كفاح موسى "محمد رمضان" وقيامه بالعمل فى صيد التماسيح ثم قيامه بالعمل فى مجال الحدادة.



جانب من التعليقات

وشهدت الحلقة الأولى والتى تعرض يوميا في رمضان على DMC فى السادسة والنصف مساء، الكشف عن علاقة حب تجمع موسى ونجاة ابنة العمدة "تارا عماد"، ويبدو أنه سيكون هناك صراع كبير على قلب نجاة بين موسى وابن أحد تجار الآثار.

واستطاع المخرج محمد سلامة في ضبط إيقاع الحلقة وتقديم حلقة أولى متماسكة تمهد لكثير من الأحداث القوية ضمن الحلقات المقبلة، حيث شهدت الحلقة ظهورا مميزا لـ هبة مجدي والتي تقدم شخصية شفيقة شقيقة موسى "محمد رمضان"، وحنفية "عارفة عبد الرسول" والدة محمد رمضان فى المسلسل.