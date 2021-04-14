شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب السيسي وخارطة الطريق للجيش المصرى ضمن أحداث الحلقة الأولى من الاختيار 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حفلت الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 2 بالكثير من الأحداث، وكان منها خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى الشهير الذى وضع خلاله خارطة الطريق للجيش المصرى، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد وعزل محمد مرسى، وجاء بالمسلسل ردود الفعل التى ظهرت على وجوه أفراد الجماعة الإرهابية وصدمتهم بما حدث، وعلى الجانب الآخر فرحة كل الشعب المصرى بنجاح ثورته وردود فعل الشرطة المصرية وقبضها على العناصر الإرهابية التى كانت ستفجر مواقع كثيرة فى مصر.



ضمن احداث الحلقة الاولي خطاب الرئيس السيسي

كانت قد بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON، وحملت الحلقة اسم "حتى لا ننسى"، حيث يتذكر الضابط زكريا – كريم عبد العزيز – لحادث تفجير إرهابي ويستيقظ مباشرة، لينتقل المشهد بعد ذلك إلى مبنى الأمن الوطن بتاريخ يوليو 2013، وحديث بين زكريا واللواء رياض الخولى حول تطورات الوضع في ميدان رابعة العدوية.

يوسف الرفاعى – أحمد مكى – يتواجد بصحبة أحمد فهمى في شمال سيناء العريش ويدور حديث بينهما، حيث يحكى الضابط يوسف عن موقف تعرض له بعد وفاه أصحابه أمامه وتعرضه لطلقة في ذراعه، وبعد ذلك ينتقل إلى ميدان رابعة العدوية واعتصام جماعة الإخوان، ويظهر بينهم الشيخ همام عطية – محمد علاء –، كما يظهر أيضاً ضابط منتمى لجماعة الإخوان بعدما خرج من الخدمة، ويتحدث مع ضابط آخر ينتمى للجماعة ويتمنى أن يكون في الاعتصام هو الآخر.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

ويشارك فى حلقات المسلسل عدد كبير من ضيوف الشرف على على غرار الجزء الأول الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، ومن أبرزهم أحمد فهمى، أشرف عبد الباقى، نضال الشافعى، محمد فراج، هشام جمال، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، علي الطيب، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد حلاوة.