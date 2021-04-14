شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النمر الحلقة 1 .. مطاردة شرسة بين محمد إمام ورجال دوريش الهوارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل النمر، من بطولة محمد إمام، والذى يعرض يوميا على قناة الحياة فى العاشرة والربع مساءً، مطاردة شرسة ومثيرة فى أولى المشاهد بين "كرم"، الذى يجسده الفنان محمد إمام، وبعض الرجال الذين كانوا يطلقون عليه النار فى البداية حتى جاءهم أمر بتوقف إطلاق النار عليه من كبيرهم درويش الهوارى، والذى يجسده الفنان حمدى هيكل، لأنه يريده حيا.



مسلسل النمر الحلقة 1

وبالفعل أوقفوا إطلاق النار عليه وبدأوا يركضون وراءه بكل قوة وحين أوشكوا على الإمساك به بدأ مشهد أكشن، حيث ضربهم محمد إمام بقوة واستطاع أن يفلت منهم بالرغم من كثرة عددهم حتى وجد أمامه موتوسيكل فركبه على الفور وحاولوا اللحاق به بسيارتهم ولكن بلا جدوى، حيث استطاع فى مشهد مثير أن يقفز بالموتسيكل قفزات عالية ويعبر أماكن صعبة حتى تمكن من الهرب وإلى هذه اللحظة لم نعرف سبب تلك المطارده.

مسلسل النمر الحلقة 1

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

وتكثف مخرجة العمل شيرين عادل عدد ساعات التصوير للانتهاء من آخر المشاهد خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وكان قد كشف النجم محمد إمام منذ عدة أيام، عن مفاجأة لجمهوره ومتابعيه، بطرح جزء من أغنية تتر مسلسله الجديد "النمر".