شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة أم كلثوم وتنحى عبد الناصر وعادل إمام فى الحلقة 1 من "القاهرة كابول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "القاهرة كابول" ظهر فى مشاهد فلاش باك الكثير من الشخصيات منها الرئيس جمال عبد الناصر وخطابه الشهير بالتنحى، وجنازة أم كلثوم، وأيضا ظهور الإرهابى سيد قطب والقبض عليه ثم إعدامه.

كما ظهر الرئيس السادات والفنان عادل إمام في لقطة سريعة لحظة تصديه للإرهاب، وعرضه مسرحية في صعيد مصر بمحافظة أسيوط.



مسلسل القاهرة كابول

وكانت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "القاهرة كابول" بدأت بتفجير إرهابي تقوم به جماعة إرهابية في معسكر أمريكي بأفغانستان ويتابع العملية الإرهابية رئيس الجماعة الإرهابية طارق لطفى الذى يجسد شخصية "الشيخ رمزى"، والذى يظهر بمشهد الإرهابى فوق أحد الجبال، ثم أعقبها رصد السلطات الأمنية المصرية للعملية الإرهابية وتطوراتها والنتائج المترتبة عليها، وعلى الجانب الآخر نجد المذيع طارق كساب "فتحي عبد الوهاب" يعلن عن استضافته أحد العناصر الإرهابية كسبق صحفى، وظهر الفنان نبيل الحلفاوى بشخصية حسن، وأحمد رزق بشخصية مخرج اسمه خالد.



القاهرة كابول

وكشفت أحداث المسلسل أن الرباعى فتحى عبدالوهاب وأحمد رزق وطارق لطفى، وخالد الصاوى أصدقاء طفولة، وظهر خلال أحداث المسلسل طارق لطفى الذى يقوم بدور الشيخ رمزى يتلقى التعليمات من أحد الشخصيات الأجنبية بعد وصوله سرًا، وتكون المغريات أن يكون هو الخليفة من خلال مشهد "فلاش باك"، وتنتهى أحداث الحلقة الأولى على اجتماع الأصدقاء الأربعة فى منزل فتحى عبدالوهاب، ليكون اللقاء صدمة للشيخ رمزى.

"القاهرة كابول" يرصد المؤامرات التى تعرضت لها المنطقة ومصر على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تأليف عبد الرحيم كمال وإحراج حسام على، بطولة طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع ويعرض على قناتي cbc والحياة ، ويتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، خاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث تنقسم أدوار الثلاثة أبطال فى القصة إلى شخصية "الإرهابي" الذي يتعاون مع عدد من المنظمات، ويتصدى له شخصية ضابط الشرطة، وينقل الصورة شخصية الإعلامي.

ويعود طارق لطفى بـ"القاهرة كابول" إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 4 سنوات حيث كان آخر عمل عرض له فى شهررمضان هو "شهادة ميلاد" عام 2016 وفى العام التالى قدم "بين عالمين" خارج الشهر الكريم، بينما فتحى عبد الوهاب غاب عن دراما رمضان الماضى، أما خالد الصاوى فيتواجد في رمضان هذا العام أيضاً بمسلسل "اللى مالوش كبير" مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى.