شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور أحمد منسى وهشام عشماوى فى الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار" على قناة ON ظهور التكفيري هشام عشماوى – أحمد العوضى – خلال اعتصام رابعة العدوية بصحبة زوجته وابنه، وفى نفس الوقت ظهر الرائد أحمد منسى بصوته فقط أثناء ذهابه لدعم الضباط يوسف الرفاعى وزملائه في شمال سيناء بعدما تعرض الكمين لهجوم تكفيرى.



كريم عبد العزيز فى الاختيار 2 (1)



أحداث الاختيار 2 (2)

وشهدت الحلقة أيضاً مشاركة الفنان أحمد فهمى كضيف شرف بدور ضابط شرطة يخدم في شمال سيناء وصديق الضابط يوسف الرفاعى، وكذلك محمد فراج الذى جسد دور تكفيرى يدعى شاكر أحد عناصر خلية مدينة نصر التي تم القبص على بعض أعضائها وقت اعتصام رابعة وكذلك مظاهرات 30 يونيو.



أحمد مكى فى الاختيار 2 (3)



كريم عبد العزيز فى الاختيار 2 (4)

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.



كريم وفراج فى الاختيار 2 (5)



مكى فى الاختيار 2 (6)

ويشارك فى حلقات المسلسل عدد كبير من ضيوف الشرف على على غرار الجزء الأول الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، ومن أبرزهم أحمد فهمى، أشرف عبد الباقى، نضال الشافعى، محمد فراج، هشام جمال، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، علي الطيب، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد حلاوة.