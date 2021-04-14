شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 2 الحلقة 1.. القبض على تكفيريين بمدينة نصر وشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 2" الذى يعرض على قناة ON، الكشف عن زوجة الضابط زكريا يونس – كريم عبد العزيز، وهى إنجى المقدم، حيث تتصل به لمعاتبته على عدم حضوره إلى المنزل من أجل ابنته، وفى نفس الوقت تظهر أيضاً عليا – أسماء أبو اليزيد – خطيبة يوسف الرفاعى – أحمد مكى.



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زكريا يونس يتحقق من التكفيرى شاكر صاحب الاسم الحركى معتصم – محمد فراج- من خلية مدينة نصر، ويطلب منه أن يخرج، وأن كباره لو كلموا رؤسائه سيخرج ويكون موقف زكريا غير جيد، وينفى شاكر كل التهم التى نسبها إليه زكريا، الذى عرف منه مكان الخلية، ويذهب لها زكريا يقبض على تكفيرى وتعامل بالرصاص مع آخر.

يحصل زكريا على معلومات من التكفيرى الذى قبض عليه حول زميله الذى يستعد لتفجير عبوة ناسفة وسط التظاهرات ضد مرسى، ويذهب زكريا ويقبض عليه قبل تفجير العبوة الناسفة، وفى نفس الوقت يستطيع الضابط يوسف الرفاعى القبض على أعضاء جماعة تكفيرية في شمال سيناء، حيث تعامل مع أحدهم وقتله وقبض على الثانى.

ويعود المشهد إلى ميدان رابعة العدوية واعتصام جماعة الإخوان الإرهابية، حيث يتم عرض بيان المشير عبد الفتاح السيسى، بعزل محمد مرسى وتعطيل العمل بالدستور وسط احتفلات من الشعب المصرى وحسرة كبيرة من أفراح الجماعة والمشاركين في اعتصام رابعة العدوية.



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مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.