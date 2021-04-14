شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتصدر التريند بعد غنائه تتر مسلسل نسل الأغراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر تامر حسنى تريند تويتر واحتل المركز الأول، وذلك بعد غنائه تتر مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والأغنية من كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع موسيقى فهد، ليقتحم نجم الجيل عالم تترات المسلسلات الصعيدية.

يقول مطلع الأغنية: "من صلب بعض على الورق وفروعنا من طريقين، والود في قلوبنا انحرق، عدى السلف والدين، صدق اللى قال إن الزمن لو تأمنه ينهيك، نسلك يا آدم من زمن فيه الخسيس والزين".

وبدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "نسل الأغراب" على قناة on بخروج أحمد السقا من سيارة الشرطة ودخوله القسم، في وجود الرائد على الغريب رئيس مباحث قنا- دياب – ويدخل عساف الغريب – السقا - لمكتب الرائد للحصول على تأشيرة خروجه من السجن بعد قضاء فترة عقوبته ويقفا أمام بعضهما.

يُظهر عساف الغريب نية شر بعد خروجه من السجن ويؤكد للرائد على أن البلد كلها لن تكون بخير بعد خروجه من السجن، وبالفعل يحصل عساف على إفراج، ويبدأ الرائد على في حكى قصة عساف الغريب لزميله الضابط عبد الرحمن، ويكشف أن عساف هو ابن عمه وابن خالته في نفس الوقت، كما استعاد تاريخ عائلة الغريب أو كما يسمونهم الأغراب.

وتدور أحداث مسلسل "نسل الأغراب" في إطار الدراما الصعيدية والإثارة والتشويق، وتشهد قصة المسلسل الكثير من الأحداث المثيرة للغاية طوال الحلقات الثلاثين التي يقدمها المخرج محمد سامي من تأليفه أيضا من خلال عمل ينتمي إلى فئة الأعمال الصعيدية.

"نسل الأغراب"، إنتاج سينرجى، تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.