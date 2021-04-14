في برنامج “أبو شفيق”… طوني عيسى يتحدى الفنان كارلوس عزار على صيام يوم كامل مع المسلمين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أبريل 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - أبريل - 2021 12:21 صباحًا

في الحلقة الأولى من برنامج “أبو شفيق” الذي يقدمه الممثل المميز وسام صباغ عبر “صوت بيروت انترناشونال” تحدى الفنان طوني عيسى الفنان كارلوس عزار على صيام يوم كامل مع المسلمين.

واطل “ابو شفيق” عند الساعة الحادية عشر ليلاً على المشاهدين حيث تلقى اتصالاتهم للاجابة عن اسئلته، وقدّم للرابحين جوائز نقدية، على أن يجري في نهاية الشهر الكريم سحب اسم من بين الرابحين لتكون بانتظاره جائزة كبيرة.