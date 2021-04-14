شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقدم حفلات؟.. محمد سعد يكشف لـ"الخليج 365" سر عودته للغناء بعد غياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم محمد سعد فى ندوة ”الخليج 365” عن أغنيته الجديدة "حبوب جراءة" التي طرحها منذ عدة أيام، وعن سر ظهورها قال: إن الأغنية كانت جاهزة وكان من المفترض طرحها داخل عمل فنى، لكن هذا العمل لم يجهز حتى الآن وكنت قلقا من توارد الخواطر مع أى شخص آخر يطرح أغنية بنفس المضمون والشكل فيضيع المجهود فقررنا طرحها هذا الوقت.

وأكد سعد أنه متواجد منذ أفلامه القديمة فى الغناء وهو أمر ليس جديدا عليه، وأضاف أنه لن يقدم حفلات على غرار حسن شاكوش ونجوم المهرجانات.

وحكى الفنان محمد سعد قصة تقديمه للأذان في افتتاح أحد المساجد بمنطقة السيدة زينب وكان بحضور الشيخ محمد هداية وأحد مشايخ مسجد السيدة زينب، وفى افتتاح الجامع يوم جمعة أخبروه بتقديم الأذان والشيوخ في انتظاره، وبمجرد وقوفه أمام الميكرفون وقوله "الله أكبر" لم يدرى بما حوله وبعدما انتهيت وجدت صوت ذكر وكانت من أهم لحظات حياتى.