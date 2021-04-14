شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل هجمة مرتدة يتصدر تويتر بعد انطلاق أولى حلقاته.. ومغردون: حاجة عظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جذب مسلسل هجمة مرتدة، للنجمين أحمد عز وهند صبرى، أنظار المشاهدين بعد انطلاق سباق مسلسلات رمضان مع عرض الحلقة الأولى من المسلسل، ولقت الدقائق الأولى من المسلسل اهتمام شريحة كبيرة من المصريين الذين يتلهفون إلى متابعة الأعمال الوطنية التى تخلد ذكرى أبطال مصر.

وتزايد الاهتمام بمسلسل هجمة مرتدة مع عرض الحلقة الأولى، وتصدر هاشتاج باسم المسلسل "هجمة مرتدة" تريند "تويتر" فى مصر، ورافقه إعجاب كبير بقصة المسلسل ومشاهد الحركة التى جذبت الانتباه مع بداية المسلسل، وأشاد مغرد بأعمال أحمد عز قائلا: "كل أعماله مختلفة وبره الصندوق عشان كده بتبقى دايما أعمال أحمد عز مميزة وليها طابع خاص".



متابعة الحلقة الأولى من مسلسل هجمة مرتدة



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وأضاف مغرد ثان: "أول حلقة من مسلسل هجمة مرتدة فوق العظمة"، ومغرد ثالث: "اشتقنا لأحمد عز وهند صبري والله"، ومغرد رابع: "على فكرة أول حلقة مبشرة بالخير والإخراج شي ثاني"، وأكد مغرد: "هجمة مرتدة بادئ سخن أوي مطاردات وشغل عالى"، وتغريدة أخيرة: "مسلسل هجمة مرتدة شكله هيبقى عظمة".



إعجاب المغردون بمسلسل هجمة مرتدة



تفاعل مع المسلسل

وتسهم الأعمال الدرامية فى سرد حقيقة المعارك التى تخوضها الدولة مع الإرهاب وقوى الشر التى تدير مؤامرات ضد الدولة، وهو ما يظهر فى مسلسل "هجمة مرتدة "، وهو واحد من الأعمال التى يجسد مَلحَمة بُطولية حقيقية كشفت عنها المخابرات العامة المصرية.

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.