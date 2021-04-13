عودة شريهان بعد غياب.. حنين وأمل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أطلّت الفنّانة شريهان بعد فترة غياب كبيرة في إعلان لشركة “فودافون”، الأمر الذي أثار جدلاً بين رواد السوشيل ميديا، إذ انقسمت التعليقات ما بين مؤيّد فكرة عودتها، ومعارض لطريقة الإعلان نفسها.

وقدّمت شريهان رسالة أمل لكل المحبطين، مؤكدة أنّه بالصبر وبذل الجهد يمكن تجاوز المحن.

ظهور النجمة الكبيرة، شهد عدداً من الاستعراضات الخاصة بها، ما استدعى إلى الذاكرة فوازيرها الشهيرة، حتى هيئتها أعادت من خلالها صورتها القديمة، حيث الشعر الطويل والأناقة المعتادة.

بدأ الإعلان، بمشهد لحادث سيارة ومن بعدها تعاني آلاماً في ظهرها، وهو يشبه ما حدث معها عام 1989 أثناء عودتها من الإسكندرية وتعرضها إلى حادث سير.

وتردّد أنّها حصلت على مليوني دولار، خالصة الضرائب، بخلاف امتيازات شركة الاتصالات لمدة عام.

كانت النجمة الاستعراضية قد قدمت آخر أعمالها قبل 27 عاماً بفوازير “حاجات ومحتاجات” العام 1994.