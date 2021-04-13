لعبة آشر تُكشَف.. المغنّي يدفع نقوداً زائفة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أثار آشر بلبلة في مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الاثنين بعدما اتهمته راقصة تعرٍ تعمل في لاس فيغاس بإعطائها نقوداً مزيفة طبع عليها وجهه.

وأوضحت مصادر مقربة من المغني لموقع “تي إم زي” الأميركي أنه حصل سوء تفاهم، وأن المغني ترك نقوداً حقيقية، كما مدحت إدارة النادي الليلي بسخاء النجم، مضيفةً أنها تتشرف باستقباله من جديد.

وقال ممثلٌ عن الملهى إن آشر دفع نقوداً حقيقية، وترك إكراميات كبيرة للموظفين، وأنفق آلاف الدولارات خلال ليلته.

ويضيف التقرير أن الأوراق النقدية المزيفة التي طُبع عليها وجهه كانت عبارة عن مزحة، وترك أحد أعضاء فريقه القليل منها في الملهى.

وبدأت القصة عندما نشرت احدى الراقصات في تلك الليلية صورة لأوراق نقدية مزيفة في مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر أوراقاً نقدية تشبه بشكل لافت العملة الأميركية الرسمية، من فئات 100 دولار و 20 دولاراً ودولار واحد، ولكنها تحمل وجه آشر واسمه. وسرعان ما انتشرت الصورة لتصبح ضمن المواضيع الأكثر رواجاً في تويتر.

وطُبع على إحدى الأوراق النقدية عبارة “Usher the Las Vegas Residency” مما يشير إلى أن المال جزء من الحملة الإعلانية للترويج إلى مشروعه المربح الجديد في المدينة.