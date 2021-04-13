للمرة الأولى.. خالد النبوي يطمئن جمهوره بعد إصابته بكورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: حرص المُمثل خالد النبوي، على طمأنة متابعيه عن حالته الصحية، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا، ونقله لأحد مستشفيات القاهرة الكبرى.

وكتب، للمرة الأولى بعد الإصابة، عبر صفحته على “فايسبوك”: “مساء النور على كل الأحباب الغاليين… الحمد لله في آخر فترة العزل، إن شاء الله أخرج منها على خير… مرض كورونا خطير، ربنا يحفظكم منه وأتمنى الشفاء العاجل لكل الناس… كل سنة وأنتم طيبون ورمضان كريم عليكم وعلى مصر والأمة العربية والإسلامية كلها”.

ويُذكر أنّ النبوي تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركته في موكب نقل المومياوات الملكية، وسط إشادات جمهوره.

facebook