تامر حسني يطرح شارة “نسل الأغراب” ويتصدّر في ساعات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: طرح النجم المصري تامر حسني شارة المسلسل الدرامي “نسل الأغراب” الذي يؤدي بطولته الممثلان أحمد السقا وأمير كرارة، وذلك عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

يغني تامر حسني من خلال شارة المسلسل لأوّل مرّة باللهجة الصعيدية، والأغنية من كلمات ساره سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع فهد.

ويقدّم تامر حسني خلال أحداث مسلسل “نسل الأغراب” ٧ رباعيات بمثابة أغنيات قصيرة باللهجة الصعيدية تعبّر كل منها عن شخصيات أبطال المسلسل.

نفيد بالذكر أن مسلسل “نسل الأغراب” تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبد الناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.