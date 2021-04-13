أحمد سعد ينهال بالضرب على رامز جلال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: انهال الفنان أحمد سعد بالضرب على الفنان رامز جلال، بعد اكتشافه للمقلب الذي وقع ضحيته، في أولى حلقات برنامج “رامز عقله طار”. وغضب سعد من رامز جلال ووجه له كلاماً نابياً، بسبب سقوطه من أعلى إحدى الألعاب بمدينة الملاهي في الرياض، حيث يتم تصوير البرنامج، إلى داخل مسبح عميق .

وأطلق رامز جلال رصاصاً اصطناعياً على سعد من الخلف، قبل أن يصعد معه إلى إحدى الألعاب، ليوهمه بعدها أنها أصيبت بعطل وأن عليهما أن يقفزا خارجها. وبعد انتهاء المقلب، واستعادة أحمد سعد لهدوئه، قام بغناء وتلحين جملة “رامز جلال خلاها خل وجبنا هنا عشان نتبل”.

ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة بمدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري، موهماً إياهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كإعلان للسياحة السعودية، غير مدركين أنه يساعد رامز جلال على اصطياد الضحايا والإيقاع بهم في فخه.