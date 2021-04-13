ميغان ماركل تؤازر الملكة اليزابيث في وفاة الأمير فيليب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: حرصت ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري على الاتصال بالملكة إليزابيث الثانية لتقديم واجب العزاء في وفاة زوجها الأمير فيليب، حيث لن تتمكن ماركل من حضور الجنازة المقرر إقامتها السبت المقبل بسبب عدم سماح الأطباء لها بالسفر خلال حملها.

مصدر مقرب من الأميرين ذكر لإحدى المجلات الأجنبية أن الأمير هاري وزوجته تواصلا بالفعل من قبل مع جدته الملكة، من أجل مواساتها جراء فقدان زوجها الأمير فيليب، وأعرب الزوجان أيضاً عبر الصفحة الرسمية لمؤسستهما الخيرية Archewell عن حزنهما جراء وفاة دوق إدنبرة وشاركا منشوراً جاء فيه: ” شكراً لكل ما فعلته، سنشتاق إليك كثيراً”.

والجدير ذكره أن الأمير هاري وصل قبل أيام قليلة للمملكة المتحدة لحضور جنازة جده الراحل، كما أصدر بياناً شخصيِاً حول الأمير فيليب، مؤكداً تأثيره الكبير في حياته وفي حياة ميغان وطفلهما أرتشي، وحتى على حياة الطفلة المنتظر ولادتها.

وتتزامن وفاة الأمير فيليب مع الدراما الملكية التي أحدثها لقاء الأمير هاري وماركل مع المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري، التي من خلالها كشف الزوجان عن المعاملة التي تلقياها داخل القصر الملكي، ولكن خلال اللقاء أشادت ماركل بالملكة إليزابيث وقالت إنها كانت رائعة وأهدتها أقراطاً من اللؤلؤ وقلادة.