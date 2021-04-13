كانييه ويست يرد على طلب طلاق زوجته.. ويوافق على الحضانة المشتركة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: قدم مغني الراب الأميركي كانييه ويست، زوج نجمة برنامج تلفزيون الواقع كيم كارداشيان طلباً للمحكمة للحصول على حضانة مشتركة لأطفالهما الأربعة، رداً على طلب الطلاق المقدم من زوجته في 19 فبراير الماضي بعد مرور 7 سنوات على زواجهما.

وأكدت مجلة “بيبول” الأميركية أنها حصلت على نسخة من الوثائق الرسمية التي تقدم بها ويست، وطالب أيضاً بإنهاء دور المحكمة في منح النفقة الزوجية لأي شخص، حيث يمكن منحها في حالة الطلاق للطرف الذي يملك الدخل الأقل، ويُلغى الأمر في حالة وجود بنود وشروط أخرى في اتفاقات ما قبل الزواج بين الطرفين. ووافق الثنائي على دفع الرسوم القانونية المتعلقة بكل منهما.

وأكدت عدة مصادر أن الطلاق بين كيم وويست يجري بشكل ودي، وأن الأخير يُريد الحضانة المشتركة من حيث الرعاية والمسؤولية المادية على أولاده الأربعة نورث وسينت وشيكاغو وبسالم.

وتزوج كانييه ويست من كيم كارداشيان عام 2014، في حفل زفاف فاخر بإيطاليا، وبدأت الخلافات وانتشار أخبار الانفصال بينهما بعد نشر ويست مجموعة من التغريدات التي حُذفت بعد ذلك، بأنه يفكر في طلاق كيم منذ عام 2018، وأطلق حينها على والدة كيم كريس جينر لقب كريس جونغ أون، في تشبيه لقوتها بقوة زعيم كوريا الشمالية، كما أنه خلال حملته الانتخابية اتهم كيم بمحاولة إجهاض طفلتهما الأولى نورث.

وخلال هذه الفترة، أعربت كيم كارداشيان عن تعاطفها مع زوجها، بسبب معاناته مرض اضطراب ثنائي القطب، وقالت إنها عملت على مساعدته لتخطي المشكلات النفسية التي يواجهها، وطلبت من الجميع التعاطف معه.