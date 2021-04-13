شمس الكويتية تُحذر جمهورها من صفحتها على “فيسبوك” بعد تعرضها للقرصنة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حذرت الفنانة شمس الكويتية متابعيها على الـ “سوشيال ميديا”، من صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مشيرة إلى أنها تعرضت للقرصنة.

ووجهت شمس، عبر حسابها الرسمي على “انستغرام”، رسالة لجمهورها، تحذرهم من محتوى صفحتها، مشيرة إلى أن من قام بذلك يستخدمها في أشياء غير أخلاقية.

وأعلنت الفنانة الكويتية تبرؤها التام من محتوى الصفحة، حتى يتم استردادها مرة أخرى، مطالبة متابعيها بتوخي الحذر.

ومنذ شهرين، أعلنت شمس الكويتية، عن فوز أغنيتها “شيزوفرينيا” بجائزة أفضل فيديو كليب وإدارة فنية في “مهرجان أوروبا السينمائي”، وفوز ذات الأغنية بجائزة أفضل فيديو كليب مصور في كل من (مهرجان آسيا السينمائي الدولي) و(مهرجان كندا السينمائي)، وجائزة أفضل إخراج وأفضل تصوير سينمائي في (مهرجان Cine awards).