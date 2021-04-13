تامر حسني يدعم مرضى القلب بأغنية “فرصة جديدة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: طرح النجم المصري تامر حسني أغنية “فرصة جديدة” ضمن الإعلان الرمضاني للحملة الجديدة لمؤسسة الدكتور مجدي يعقوب لمرضى القلب.

أغنية “فرصة جديدة” من كلمات أمير طعيمه، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فهد.

وشارك تامر الفيديو كليب الخاص بالأغنية على صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام” وأهداها “لكل أصحاب عمليات القلب المفتوح”، ودعى الجمهور للمساهمة في دعم كل طفل يحتاج لعملية قلب مفتوح وإعطائه فرصة جديدة في الحياة.

وقال تامر: “في شهر الخير، اتبرع وساعد كل طفل محتاج يعمل عملية قلب عشان تديله فرصة جديدة في الحياة”.

نفيد بالذكر أن هذا الإعلان الدعائي الثاني الذي يقدّمه تامر حسني لصالح مؤسسة “مجدى يعقوب للقلب”، حيث كان نجم الجيل قد طرح في نوفمر الماضي أغنية أخرى حملت عنوان “فرصة عمر” لإحدى حملات الدكتور مجدي يعقوب.