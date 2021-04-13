شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى يتزوج من شفيقة هانم فى الحلقة الأولى من مسلسل "نجيب زاهى زركش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "نجيب زاهى زركش" والذي يعرض قناة DMC في التاسعة مساء، العديد من الأحداث، حيث شهدت الحلقة الأولى من المسلسل بانوراما من قبل "طريف" الفنان محمد محمود والذي يعمل خادم في قصر العلايلي، حيث يستعرض تاريخ المكان وسكانه، وآخرهم نجيب زاهى زركش "يحيي الفخراني".

وشهدت الحلقة حالة من البوح من "نجيب زاهي زركش" لخادمه "طريف"، حيث يقوم باحتساء الخمر والفضفضة عن ماضيه وتاريخه وكيف باع عمره من أجل حريته، وفي هذا الوقت، تظهر الأحداث تدهور الحالة الصحية لـ شفيقة "هالة فاخر"، وهي حبيبة نجيب منذ زمن طويل ولكن علاقته بها أصبحت فاترة لكنها لم تترك القصر أبدا.

وشهدت الحلقة طلب شفيقة الزواج من نجيب زاهي زركش وهي الأمنية التي قالت إنها ربما تكون الأخيرة قبل وفاتها ليلبي طلبها، ويحضر المأذون ليتزوج منها ورغم أنه لم يكن يريد الزواج منها ولم يكن يريد أن يعرف أحد خبر زواجه بها لكن مصر عرفت الخبر والأمر نشر في الجرائد باعتباره أشهر عازب يتزوج.

مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى يعرض علي شاشة dmc في الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحاً والساعة 1:00 صباحاً.

مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.

ويعود يحيى الفخرانى بمسلسل "نجيب زاهى زركش" إلى الدراما الرمضانية بعد غياب عامين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "بالحجم العائلى" عام 2018، حيث انشغل على مدار العامين الماضيين بعرض مسرحيته "الملك لير" فى القاهرة، والسفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى، إضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.