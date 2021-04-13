شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 2 الحلقة 1 .. استعراض اعتصام رابعة ومتابعة الأمن الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON، وحملت الحلقة اسم "حتى لا ننسى"، حيث يتذكر الضابط زكريا – كريم عبد العزيز – لحادث تفجير إرهابي ويستيقظ مباشرة، لينتقل المشهد بعد ذلك إلى مبنى الأمن الوطن بتاريخ يوليو 2013، وحديث بين زكريا واللواء رياض الخولى حول تطورات الوضع في ميدان رابعة العدوية.



الاختيار 2 الحلقة 1

يوسف الرفاعى – أحمد مكى – يتواجد بصحبة أحمد فهمى في شمال سيناء العريش ويدور حديث بينهما، حيث يحكى الضابط يوسف عن موقف تعرض له بعد وفاه أصحابه أمامه وتعرضه لطلقة في ذراعه، وبعد ذلك ينتقل إلى ميدان رابعة العدوية واعتصام جماعة الإخوان، ويظهر بينهم الشيخ همام عطية – محمد علاء –، كما يظهر أيضاً ضابط منتمى لجماعة الإخوان بعدما خرج من الخدمة، ويتحدث مع ضابط آخر ينتمى للجماعة ويتمنى أن يكون في الاعتصام هو الآخر.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

ويشارك فى حلقات المسلسل عدد كبير من ضيوف الشرف على على غرار الجزء الأول الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، ومن أبرزهم أحمد فهمى، أشرف عبد الباقى، نضال الشافعى، محمد فراج، هشام جمال، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، علي الطيب، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد حلاوة.