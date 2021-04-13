شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسوورث "مدرب قتالى" فى أحدث ظهور له مع أحد الأطفال.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمي كريس هيمسوورث بشكل جديد ومختلف في أحدث ظهور له عبر منصات السوشيال ميديا، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام مقطع فيديو وهو يدرب أحد الأطفال على اللكمات القتالية.

وسرعان ما حظي الفيديو الذى نشره هيمسوورث عبر حسابه الشخصى على عدد كبير من المشاهدات، تزامناً مع تصويره لفيلمه الجديد Thor: Love and Thunder.

وكانت Marvel حددت موعد طرح فيلم Thor: Love and Thunder، بطولة كريس هيمسوورث، حيث من المقرر أن يتم طرحه 6 مايو 2022، حسب موقع hollywoodreporter، مع الوضع في الحسبان مواعيد التصوير المتقطعة، بسبب انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

العمل يعد الثانى من سلسلة Thor الذى يقوم وايتيتى بإخراجه، بعد فيلم Thor: Ragnarok، الذى طرح عام 2017، وقد صرح وايتيتى قائلا: "الجزء الرابع من Thor، سيجعل فيلم Thor: Ragnarok، يبدو وكأنه عمل ضعيف، حيث إن الجزء الجديد به العديد من التغييرات، بالإضافة إلى الحبكة التى تزيد من إثارته".



كريس هيمسوورث



هيمسوورث فى احدث ظهور له

وكان النجم العالمى كريس هيمسوورث شارك متابعيه وجمهوره بمجموعة صور من اليوم الأول له فى كواليس تصوير فيلمه Thor: Love and Thunder، داخل إحدى المدن التى تحتوى على سكان أصليين فى أستراليا، حيث ظهر برفقه عدد كبير من السكان عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام.