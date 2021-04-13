شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد تخطف الأنظار فى أول ظهور بمسلسل "اللى مالوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت الفنانة دينا فؤاد، الأنظار فى أول ظهور بمسلسل "اللى مالوش كبير"، حيث ظهرت فى دور "قدرية" زوجة "سيف الخديوى" يجسده أحمد العوضى، وجمعهما مشهد فى الحلقة الأولى تبين من خلاله قوة شخصية "قدرية" وتأثيرها على "سيف الخديوى" صاحب الشخصية القوية وذو النفوذ القوى.

واستطاعت دينا فؤاد أن تلفت الأنظار إليها من أول مشهد فى الحلقة الأولى بسبب أدائها المميز، والمختلف، وطريقة تعبيراتها، التى أعجبت قطاع كبير من المشاهدين، خصوصًا وأن الفنانة دينا فؤاد تراهن على نجاح الشخصية التى تقدمها بشكل جذاب ومختلف سواء على مستوى الأداء أو "اللوك".

وتتمرد الفنانة دينا فؤاد فى مسلسل "اللى مالوش كبير" على جميع الشخصيات التى قدمتها، وتظهر فى صورة فتاة بنت بلد تتميز بـ "الجدعنة" وبأخلاق "بنات البلد الجدعات"، وتواجه منعطفات درامية فى حياتها، حيث تحمل شخصية "قدرية" الكثير من التفاصيل داخل الأحداث.

المسلسل بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضى، ويشارك فيه خالد الصاوى، ومحمود حافظ، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد الله محمود، وأحمد سعيد عبد الغنى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وعايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ومدير تصوير أحمد زيتون.