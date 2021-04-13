شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب الحلقة 1.. أمير كرارة يعلم بخروج السقا من السجن ومى عمر تتوتر من الخبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر غفران الغريب – أمير كرارة – فى منتصف أحداث الحلقة الأولى من مسلسل نسل الأغراب على قناة ON، ويبدو أنه شخص شرير ومفترى، حيث يجتمع بالغجر، وأن والدته كانت منهم وتوجد خالته بينهم، ويجمعهم فى أرضه، ويهدد كل من يقف فى طريقة بالقتل، وفى نفس الوقت يظهر القصر الذى يسكن فيه غفران وبداخله زوجته جليلة – مى عمر.

ويظهر قصر غفران الغريب شديد الفخامة، وفى نفس الوقت يصل عساف إلى البلد، ويجد العديد من الأمور تغيرت فيها، حيث أصبحت أقل بكثير مما تركها فيه، وخلال حديثه مع أحد رجاله أظهر كراهيته الشديدة لكل عائلته لأنه تركوه وشهدوا عليه ولم يزوروه ولا مرة واحدة في السجن.

ويقابل عساف عمه ويؤكد له أن الخراب سيعم على البلد كلها، وفى نفس الوقت يذهب إلى أخته عزيزة – منة فضالى - ويواجهها بندالتها هي وزوجها، وشمت فيها بعد أن أثر السن على وجهها وجعلها كبيرة، ويكشف أنها وزوجها وهو ابن عمه لم يزوروه في السجن طوال السنوات التي قضاها ويخبرهم بأن "ريحة الدم هتفوح من تانى".

ويظهر أحمد مالك وأحمد داش، وهما أبناء غفران الغريب الذى انتابه القلق من خروج عساف من السجن، وكلف رجالة بزيادة الحراسة والاستعداد الدائمن كما أهدى زوجته جليلة بشنطة كبيرة مليئة بالذهب، وأخبرها بأن عساف خرج من السجن لتصمت وتسقط المرآة من يدها وتسأله هل مازلت تتذكر عساف!؟ ليرد عليها نسيته انتى عاد!؟.

ويعرض المسلسل على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و 3.30 عصراً.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.