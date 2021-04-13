شكرا لقرائتكم خبر عن تتر مسلسل "أحسن أب" لـ علي ربيع بتوقيع عمر كمال وحسن شاكوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم كل من مطربى المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، تتر مسلسل "أحسن أب" بطولة النجم على ربيع، التى عرضت أولى حلقاته منذ قليل على قناة الحياة، وتقول كلمات الأغنية: "اللى مالوش بابا يشتريلو واللى ماعهوش قرش يخف ايده واللى قاعد لوحده بجيله، لو الدنيا صعبة نسهلها ولو قابلتنا عقدة نسلكها، لو الخدمة واسعة نأستكها لو الطبخة دلعة نسبكها، أحسن أب ده ولا أى عاوزك أنت جمبى فى مشوارى هنا".

وبدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "أحسن أب" الذى يعرض على قناة الحياة بتخطيط بطل العمل النجم على ربيع لسرقة مطبعة أموال، ولكن اكتشف فى النهاية أنها مطبعة كتب وورق. وفوجئ ربيع عند ذهابه إلى منزل والده الفنان سامى مغاورى بجوازه بعد وفاة والدته، ويعامله والده بقسوة ويقول له: "عمر ما ربنا هيكرمك لأنك ماشى شمال".



الفنان على ربيع

وانتقل المشهد إلى ذهاب على ربيع إلى صديقه الفنان خالد عليش إلى الاستوديو الخاص به ليحكى له ما حدث مع والده.

وتظهر الفنانة هاجر أحمد فى أحداث العمل وتجسد دور مذيعة فى إحدى القنوات الفضائية، ويقنعها والدها الفنان عماد رشاد بالعمل معه والذى يدير قناة فضائية لتقديم برنامج أطفال ولكنها ترفض، وانتهت الحلقة بمشهد قيام على ربيع بالاتصال للمشاركة فى برنامج "أحسن أب".



الفنان على ربيع وسامى مغاورى

وأعلنت مؤخرا قناة الحياة عن موعد عرض مسلسل "أحسن أب"، للنجم على ربيع على شاشتها الساعة 6:30 مساءً، يوميًا خلال شهر رمضان، على أن يكون ميعاد الإعادة الأولى الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحا.



علي ربيع

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد، أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.