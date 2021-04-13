شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية تتر مسلسل "الاختيار 2" بصوت أحمد سعد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة ON عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تتر مسلسل "الاختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، وتحمل أغنية تتر العمل اسم "روحنا فى إيدينا" غناء أحمد سعد، وكلمات نصر الدين التاجى وألحان وتوزيع أحمد فرحات، وذلك قبل بدء عرض الحلقة الأولى من العمل.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

ويشارك فى حلقات المسلسل عدد كبير من ضيوف الشرف على على غرار الجزء الأول الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، ومن أبرزهم أحمد فهمى، أشرف عبد الباقى، نضال الشافعى، محمد فراج، هشام جمال، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، علي الطيب، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد حلاوة.

ويتناول "الاختيار" بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020